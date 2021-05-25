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Автомобиль сбил пешехода на северо-востоке Москвы
Фото: Pixabay/klimkin

Автомобиль сбил пешехода на северо-востоке Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, улица Академика Королёва, 9к1 Карта всех событий

Автомобиль наехал на пешехода на северо-востоке Москвы. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел около 08:16 во вторник, 25 мая, возле дома 9 по улице Академика Королева. В результате наезда пострадала женщина, переходившая дорогу. Ее госпитализировали в больницу.

В ведомстве призвали автомобилистов быть внимательнее на дорогах и снижать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее сообщалось, что неизвестный украл экскаватор-погрузчик за 8,5 миллиона рублей в Москве.

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