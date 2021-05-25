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ФСБ задержала мужчину, планировавшего теракт на 9 Мая в Норильске
Фото: sevbutovo.mos.ru

ФСБ задержала мужчину, планировавшего теракт на 9 Мая в Норильске

Виктория Родимкина

Происшествия

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании сторонника организации ИГИЛ*, который планировал теракт на праздничных мероприятиях в Норильске.

Россиянина задержали 22 апреля. Предварительно установлено, что он планировал подорвать самодельное взрывное устройство в местах массового скопления людей 9 мая.

Спецслужба сообщила, что мужчину задержали в подвале одного из домов Норильска. В тайнике правоохранители нашли взрывчатые вещества и поражающие элементы, а также инструкции по изготовлению бомбы.

Возбуждено уголовное дело, передает сообщение Интерфакс.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации.

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ФСБ Россиизадержан террористНорильск
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