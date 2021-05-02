Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
СМИ: В Стамбуле задержали одного из главарей ИГ*
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

СМИ: В Стамбуле задержали одного из главарей ИГ*

Анастасия Волоснова

Происшествия

В Турции задержали одного из главарей запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»*. Об этом в воскресенье, 2 мая, сообщается в материале газеты Yeni Safak.

Спецоперацию организовали сотрудники полиции и национальной разведывательной организации Турции. Мероприятия по задержанию проводили в Стамбуле.

Отмечается, что задержанный террорист был «правой рукой» Абу Бакра аль-Багдади, который являлся заместителем главаря ИГ*. Абу Бакра аль-Багдади уничтожили два года назад.

Ранее сообщалось, что основатель издательства «Умма» Эжаев арестован в Москве за финансирование ИГ*.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации.

Читайте также: Сообщника исполнителя теракта в Ницце в 2016 году арестовали в Италии

задержан террористполицияТурция
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Все мнения
О проекте