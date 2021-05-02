СМИ: В Стамбуле задержали одного из главарей ИГ*

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Турции задержали одного из главарей запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»*. Об этом в воскресенье, 2 мая, сообщается в материале газеты Yeni Safak.

Спецоперацию организовали сотрудники полиции и национальной разведывательной организации Турции. Мероприятия по задержанию проводили в Стамбуле.

Отмечается, что задержанный террорист был «правой рукой» Абу Бакра аль-Багдади, который являлся заместителем главаря ИГ*. Абу Бакра аль-Багдади уничтожили два года назад.

Ранее сообщалось, что основатель издательства «Умма» Эжаев арестован в Москве за финансирование ИГ*.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации.

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