Видео: Основатель издательства «Умма» Эжаев арестован в Москве за финансирование ИГ*
В Москве предъявлено обвинение Асламбеку Эжаеву, который подозревается в финансировании террористической организации. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По версии следствия, обвиняемый является сторонником идеи радиального ислама. На протяжении минимум девяти лет он организовывал финансирование террористов «Исламского государства»*. Для осуществления своей деятельности Эжаев проводил конспиративные встречи, на которых получал деньги.
— Он перевел свыше 34 миллионов рублей лицам, находящимся в розыске на территории России за совершение преступлений террористической направленности, — рассказала Петренко.
Кроме того, обвиняемый является владельцем издательства «Умма», которое издавало книги экстремистского характера. Деньги, получаемые от продаж этой литературы, также использовались Эжаевым для финансирования терроризма.
Правоохранители предъявили Эжаеву обвинение, предусмотренное статьей «Организация финансирования террористической деятельности». Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 20 лет.
*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации.
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