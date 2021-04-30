Видео: Основатель издательства «Умма» Эжаев арестован в Москве за финансирование ИГ*

Фото: СК РФ

В Москве предъявлено обвинение Асламбеку Эжаеву, который подозревается в финансировании террористической организации. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По версии следствия, обвиняемый является сторонником идеи радиального ислама. На протяжении минимум девяти лет он организовывал финансирование террористов «Исламского государства»*. Для осуществления своей деятельности Эжаев проводил конспиративные встречи, на которых получал деньги.

— Он перевел свыше 34 миллионов рублей лицам, находящимся в розыске на территории России за совершение преступлений террористической направленности, — рассказала Петренко.

Кроме того, обвиняемый является владельцем издательства «Умма», которое издавало книги экстремистского характера. Деньги, получаемые от продаж этой литературы, также использовались Эжаевым для финансирования терроризма.

Видео: СК РФ

Правоохранители предъявили Эжаеву обвинение, предусмотренное статьей «Организация финансирования террористической деятельности». Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации.

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