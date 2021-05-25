Неизвестный украл экскаватор-погрузчик за 8,5 миллиона рублей в Москве

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Россия, Москва, МКАД, 15-й километр Карта всех событий

Неизвестный украл экскаватор-погрузчик в столичном районе Капотня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице во вторник, 25 мая.

Инцидент произошел в ночь с воскресенья, 23 мая, на понедельник, 24 мая, в районе владения 37, строения 1 на 15-м километре МКАД. О краже в полицию заявил генеральный директор компании, которой принадлежал экскаватор-погрузчик по договору лизинга.

Материальный ущерб составил порядка 8 616 295 рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что подозреваемых в мошенническом хищении денег у пенсионерки задержали в Москве.

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