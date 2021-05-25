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Подозреваемого в посредничестве в телефонном мошенничестве задержали в Подмосковье
Фото: ГУ МВД РФ по Московской области

Подозреваемого в посредничестве в телефонном мошенничестве задержали в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов подмосковных Химок задержали мужчину по подозрению в посредничестве в телефонном мошенничестве. Об этом во вторник, 25 мая, рассказали в пресс-службе регионального главка Министерства внутренних дел РФ.

В полицию обратилась пожилая жительница Химок. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный под видом сотрудника правоохранительных органов и заявил, что сын пенсионерки сбил на автомобиле человека. Затем трубку взял второй злоумышленник, якобы являющийся родственником женщины, и попросил заплатить за непривлечение его к уголовной ответственности. Вскоре после этого домой к потерпевшей пришел мужчина и забрал деньги.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По записям камер видеонаблюдения был установлен и задержан мужчина, забравший деньги. Он рассказал, что нашел через интернет работу курьера. По телефону он получал адреса, откуда должен был забирать денежные средства, а после переводить их на определенные банковские счета.

Суд санкционировал заключение задержанного под стражу. Ведутся розыски остальных участников преступной схемы, сообщает «МВД Медиа».

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