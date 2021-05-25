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Подозреваемых в мошенническом хищении денег у пенсионерки задержали в Москве
Фото: Pixabay

Подозреваемых в мошенническом хищении денег у пенсионерки задержали в Москве

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов задержали в столице двоих мужчин по подозрению в мошенническом хищении 100 тысяч рублей у 75-летней пенсионерки. Об этом рассказала заместитель начальника пресс-службы московского главка Министерства внутренних дел России Екатерина Гузь.

Как уточнила Гузь, злоумышленник позвонил пожилой москвичке и заявил, что ее дочь стала участницей дорожно-транспортного происшествия. Чтобы женщину не привлекли к ответственности за аварию, мужчина предложил пенсионерке заплатить ему 100 тысяч рублей, что она и сделала.

Позднее потерпевшая связалась с дочерью. Выяснив, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых: 36-летнего жителя Подмосковья и 43-летнего москвича. В отношении них возбуждено дело о мошенничестве. С задержанных взята подписка о невыезде, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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