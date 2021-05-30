Двое детей пострадали при взрыве батута в Барнауле

Фото: Василиса Чернявская, «Вечерняя Москва»

Двое детей пострадали при падении с лопнувшего батута в Барнауле в воскресенье, 30 мая. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Батут взорвался у торгового центра «Район» в Барнауле, когда на нем прыгали два ребенка 2017 года рождения. Детей госпитализировали в больницу в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. В настоящее время врачи оказывают помощь пострадавшим.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева сообщила, что взяла ситуацию на контроль.

Следователи выехали на место происшествия для проверки. Специалисты осмотрят место происшествия и установят причины и обстоятельства инцидента, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате стрельбы в Майами.

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