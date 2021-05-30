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Движение по Нагатинской набережной частично восстановили после падения машины в воду
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Движение по Нагатинской набережной частично восстановили после падения машины в воду

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Нагатинская набережная Карта всех событий

Движение по Нагатинской набережной в Москве частично восстановили после перекрытия из-за падения автомобиля в воду в воскресенье, 30 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Из-за инцидента движение по набережной в направлении Варшавского шоссе было полностью перекрыто. Однако в настоящее время проезд транспорта на участке частично восстановили, добавили в ведомстве.

Напомним, автомобиль упал в воду в районе первого корпуса дома 32 на Нагатинской набережной. Водителя и пассажира удалось достать из воды. Их передали врачам для осмотра.

Ранее сообщалось, что движение на МКАД затруднено из-за столкновения трех автомобилей.

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