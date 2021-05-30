Движение на МКАД затруднено из-за столкновения трех автомобилей

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Россия, Москва, МКАД, 17-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

Движение на МКАД затруднено из-за аварии с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 30 мая.

Инцидент произошел на внешней стороне 17-го километра МКАД на подъезде к развязке с улицей Капотней. Движение затруднено на расстоянии 3,6 километра, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что четыре автомобиля столкнулись на 68-м километре МКАД.

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