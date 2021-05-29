Четыре автомобиля столкнулись на 68-м километре МКАД
Россия, Москва, МКАД, 68-й километр Карта всех событий
Четыре автомобиля столкнулись на 68-м километре МКАД. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города в субботу, 29 мая.
Отмечается, что в ДТП попали три грузовые машины и одно легковое авто. В результате инцидента никто не пострадал.
Собеседник «ВМ» добавил, что после аварии перекрыты три полосы движения.
Ранее сообщалось, что человека зажало в автомобиле в результате ДТП на востоке Москвы.
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