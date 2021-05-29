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Четыре автомобиля столкнулись на 68-м километре МКАД
Фото: Pixabay / klimkin

Четыре автомобиля столкнулись на 68-м километре МКАД

Василий Плиткин

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 68-й километр Карта всех событий

Четыре автомобиля столкнулись на 68-м километре МКАД. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города в субботу, 29 мая.

Отмечается, что в ДТП попали три грузовые машины и одно легковое авто. В результате инцидента никто не пострадал.

Собеседник «ВМ» добавил, что после аварии перекрыты три полосы движения.

Ранее сообщалось, что человека зажало в автомобиле в результате ДТП на востоке Москвы.

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МоскваДТПМКАД
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