Движение на Боровском шоссе затруднено из-за подтопления проезжей части

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Боровское шоссе Карта всех событий

На Боровском шоссе в районе станции метро «Говорово» из-за обильных осадков подтопило проезжую часть. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» в субботу, 29 мая.

На место прибыли оперативные службы города. В связи с этим движение по шоссе в сторону МКАД затруднено на два километра, а в сторону области — на 500 метров.

Автомобилистов попросили планировать маршрут в объезд Боровского шоссе и прилегающих к нему улиц.

Ранее сообщалось о восстановлении движения транспорта на Загородном шоссе после ДТП.

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