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Движение в Старом Толмачевском переулке восстановили после пожара
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Движение в Старом Толмачевском переулке восстановили после пожара

Татьяна Плотникова

Транспорт
Россия, Москва, Старый Толмачёвский переулок Карта всех событий

Движение автотранспорта в Старом Толмачевском переулке в центре Москвы восстановлено. Об этом в пятницу, 28 мая, рассказали в столичном департаменте транспорта.

Ранее сообщалось, что в одном из зданий в Старом Толмачевском переулке произошел пожар: загорелся мусор в комнате на втором этаже. В связи с этим движение в районе происшествия было частично перекрыто.

К настоящему времени движение транспорта в Старом Толмачевском переулке вновь восстановлено, сообщается в Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

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