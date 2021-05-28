Движение трамваев в районе метро «Коломенская» восстановили после повреждения контактной сети

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Новинки Карта всех событий

Движение трамваев № 47 и 49 в районе станции метро «Коломенская» восстановили. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» в пятницу, 28 мая.

Ранее столичный департамент транспорта предупреждал, что трамваи задерживались из-за повреждения контактной сети. Вместо остановки «Нагатино» они ходили до Нижних Котлов.

По их маршрутам курсировали автобусы.

Читайте также: Увеличение пассажиропотока зафиксировали в московском наземном транспорте