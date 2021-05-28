Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Движение трамваев в районе метро «Коломенская» восстановили после повреждения контактной сети
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Движение трамваев в районе метро «Коломенская» восстановили после повреждения контактной сети

Анастасия Колоскова

Транспорт
Россия, Москва, улица НовинкиКарта всех событий

Движение трамваев № 47 и 49 в районе станции метро «Коломенская» восстановили. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» в пятницу, 28 мая.

Ранее столичный департамент транспорта предупреждал, что трамваи задерживались из-за повреждения контактной сети. Вместо остановки «Нагатино» они ходили до Нижних Котлов.

По их маршрутам курсировали автобусы.

Читайте также: Увеличение пассажиропотока зафиксировали в московском наземном транспорте

восстановленное движениедвижениетрамвай
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Всем плохим, что есть во мне, я обязан книгам

Сергей Женовач
Сергей Женовач

Когда поход в театр — это потребность

Все мнения
О проекте