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Трамваи задерживаются в районе станции метро «Коломенская»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Трамваи задерживаются в районе станции метро «Коломенская»

Анастасия Колоскова

Транспорт

Трамваи № 47 и 49 задерживаются в районе станции метро «Коломенская» из-за повреждения контактной сети. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в пятницу, 28 мая.

— Маршруты временно изменены — вместо остановки «Нагатино» трамваи ходят до Нижних Котлов, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

В пресс-службе ведомства дополнили, что по маршрутам названых трамваев курсируют автобусы.

Ранее сообщалось, что ряд остановок перейдет в режим «по требованию» в Москве с 22 мая.

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