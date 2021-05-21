Ряд остановок перейдет в режим «по требованию» в Москве с 22 мая

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Россия, Москва, Дорожная улица Карта всех событий

Несколько остановок перейдут в режим «по требованию» с 22 мая. Об этом сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

В режиме «по требованию» будут работать остановки «Анино», «Поворот на Толстопальцево», «Река Незнайка», «Соколово», «Поворот на Крекшино» для автобусов № 304, 304к при движении на Киевском шоссе в обоих направлениях.

Изменения также произойдут на автобусном маршруте № 304 на Дорожной улице в обоих направлениях. Здесь в режим «по требованию» переходят остановки «Поповка», «Полевая улица», а при движении по Проектируемому проезду № 7040 в обоих направлениях – «Производственный комплекс», «Поворот на Ширяево», «Губцево», «Поселок Светлый», «Хутор», «Складское хозяйство».

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