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Увеличение пассажиропотока зафиксировали в московском наземном транспорте
Фото: Анна Быкова

Увеличение пассажиропотока зафиксировали в московском наземном транспорте

Юлия Павлушова

Город

Пассажиропоток наземного общественного транспорта столицы восстановился на 73 процента по сравнению с 2019 годом. Об этом в четверг, 27 мая, рассказал первый заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Сергей Андрейкин.

Он также добавил, что пассажиропоток на трамваях восстановился на 78 процентов, а в метро — на 82 процента. В целом наблюдается увеличение интенсивности движения в городе.

— Если сравнивать 2021 год с 2019-м, у нас в среднем в сутки количество машин увеличилось на 140 тысяч единиц. Это большое число, — цитирует Сергея Андрейкина Интерфакс.

Кроме того, рост пассажиропотока отмечен на Московских центральных диаметрах и Московском центральном кольце.

Ранее сообщалось, что столичные автобусы за десять лет стали ходить быстрее на 15–20 процентов.

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