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Столичные автобусы за десять лет стали ходить быстрее на 15-20 процентов
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичные автобусы за десять лет стали ходить быстрее на 15-20 процентов

Юлия Павлушова

Город

Автобусы столицы за последние десять лет стали ходить на 15-20 процентов быстрее. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что увеличить скорость транспорта удалось благодаря маршрутной сети «Магистраль» и выделенным полосам. Их за десять лет появилось свыше 380 километров. Теперь столичные автобусы не зависят от трафика и стабильно ходят каждые 5-8 минут.

По данным Дептранса, на Каширском шоссе время в пути уменьшилось на 10 минут, а на Каспийской улице 1,1 километра выделенок сократили время в дороге на 18 минут. Такой же результат выделенные полосы дали на Щелковском шоссе.

Ранее сообщалось, что еще 160 маршрутов наземного транспорта запустят в Москве до конца года.

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Департамент транспорта Москвыавтобусвыделенная полоса
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