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Информационные экраны появились в 50 подмосковных автобусах
Фото: mostransavto.ru / Официальный сайт Мострансавто

Информационные экраны появились в 50 подмосковных автобусах

Татьяна Плотникова

Транспорт

В 50 автобусах «Мострансавто» установили специальные информационные экраны, рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мониторы появились в автобусах, курсирующих в подмосковных городах Домодедово и Видное.

Пассажиры могут увидеть на экранах подборки новостей, информацию о способах оплаты проезда, данные о маршруте следования (в том числе названия остановочных пунктов), правила поведения в общественном транспорте, а также развлекательные блоки.

В автобусах также планируют ввести звуковое сопровождение — аудиообъявления с названиями остановок, сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Ранее сообщалось, что ряд автобусных остановок в Москве перевели в режим «по требованию» с 22 мая.

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«Мострансавто»Московская областьавтобус
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