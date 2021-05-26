Информационные экраны появились в 50 подмосковных автобусах
В 50 автобусах «Мострансавто» установили специальные информационные экраны, рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Мониторы появились в автобусах, курсирующих в подмосковных городах Домодедово и Видное.
Пассажиры могут увидеть на экранах подборки новостей, информацию о способах оплаты проезда, данные о маршруте следования (в том числе названия остановочных пунктов), правила поведения в общественном транспорте, а также развлекательные блоки.
В автобусах также планируют ввести звуковое сопровождение — аудиообъявления с названиями остановок, сообщается на официальном сайте правительства Московской области.
Ранее сообщалось, что ряд автобусных остановок в Москве перевели в режим «по требованию» с 22 мая.
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