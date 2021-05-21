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Коммерческие перевозчики выйдут на 12 маршрутов Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Коммерческие перевозчики выйдут на 12 маршрутов Москвы

Кирилл Николаев

Транспорт

Коммерческие перевозчики выйдут на 12 маршрутов столицы 22, 23 и 25 мая. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В связи с этим изменения произойдут на маршрутах 21к, 22к, 82, 417, 466, 496, 574, 592, 594, 595, 604, 692, 727. Автобусы 141, 290, 319, 375, 405, 591, 704к, 815 остаются без изменений.

Ранее сообщалось, что ряд остановок перейдет в режим «по требованию» в Москве с 22 мая.

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