Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Еще 160 маршрутов наземного транспорта запустят в Москве до конца года
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Еще 160 маршрутов наземного транспорта запустят в Москве до конца года

Юлия Павлушова

Город

Около 1,3 тысячи автобусов выйдут на новые маршруты столицы в нынешнем году. Об этом в четверг, 27 мая, рассказал первый заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Сергей Андрейкин.

По его словам, речь идет о 157 маршрутах. Автобусы начнут курсировать по ним уже до конца июня. Причем более 500 единиц транспорта будут больного класса, что позволит увеличить число мест в автобусах на 12 процентов, пишет Интерфакс.

Сергей Андрейкин добавил, что власти Москвы собираются в 2021 году открыть девять станций метро и 12 вокзалов на железной дороге.

Ранее сообщалось, что первые десять собранных на заводе в Москве электробусов выйдут на маршруты в июне.

Читайте также: Порядка 50 быстрых зарядных станций для электромобилей установят в Москве

столичный общественный транспорттранспорт в Москвеавтобус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Не хочу вставать перед черными на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Попроще да покороче: редкая птица долетит до середины текста

Александр Федорович
Александр Федорович

Что мешает вам разбогатеть

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кто есть враг № 1: русофобия с британским акцентом

Александр Никонов
Александр Никонов

Бах сказал бы «Ах!»: как выжить в эпоху мультикультурализма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Спросите у Петрова и Боширова: можно ли докопаться до истины

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Монолог мужчины возле плиты

Все мнения
О проекте