Еще 160 маршрутов наземного транспорта запустят в Москве до конца года

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Около 1,3 тысячи автобусов выйдут на новые маршруты столицы в нынешнем году. Об этом в четверг, 27 мая, рассказал первый заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Сергей Андрейкин.

По его словам, речь идет о 157 маршрутах. Автобусы начнут курсировать по ним уже до конца июня. Причем более 500 единиц транспорта будут больного класса, что позволит увеличить число мест в автобусах на 12 процентов, пишет Интерфакс.

Сергей Андрейкин добавил, что власти Москвы собираются в 2021 году открыть девять станций метро и 12 вокзалов на железной дороге.

Ранее сообщалось, что первые десять собранных на заводе в Москве электробусов выйдут на маршруты в июне.

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