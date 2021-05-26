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Порядка 50 быстрых зарядных станций для электромобилей установят в Москве
Фото: АГН Москва

Порядка 50 быстрых зарядных станций для электромобилей установят в Москве

Анастасия Волоснова

Город

Порядка 50 быстрых зарядных станций для электромобилей установят в Москве до конца 2021 года. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Новый вид зарядных станций тестируют в рамках проекта «Энергия Москвы». Мощность новых технологий составит 50 килловат. В ведомстве отметили, что теперь электрокары можно будет заряжать за 20 минут вместо двух часов.

Станции будут установлены возле продуктовых магазинов и кафе, в центре города и в районе жилых домов, добавили в пресс-службе.

— Еще у быстрой зарядки два разъема — европейского и американского типа, так что приехать можно будет на любой машине, а подключиться и забронировать сессию — через приложение «Московский транспорт», — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что движение на Красносолнечной улице временно ограничат из-за инженерных работ.

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