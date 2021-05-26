Движение на Красносолнечной улице временно ограничат из-за инженерных работ

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, Красносолнечная улица Карта всех событий

На разных участках Красносолнечной улицы в Москве будет ограничено движение транспорта из-за проведения инженерных работ с 27 мая по 31 августа 2021 года. Об этом рассказали в центре организации дорожного движения столицы в среду, 26 мая.

С 27 мая до 12 августа будут последовательно перекрывать участки Красносолнечной улицы от дома 40а до дома 30. Инженерные работы будут проводить, сохраняя движение по одной полосе улицы. По дороге смогут проезжать транспортные средства, ширина которых составит не менее трех метров.

Территорию местного проезда от дома 21а по Красносолнечной улице до дома 20 по Муромской улице полностью перекроют с 13 по 31 августа, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Ранее сообщалось, что движение на участке улицы Врубеля ограничили по 30 июля.

Читайте также: Движение на Бородинском мосту и улице Зорге временно ограничат