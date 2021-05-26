Движение на Бородинском мосту и улице Зорге временно ограничат

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, улица Зорге Карта всех событий

На Бородинском мосту и улице Зорге в Москве временно ограничат движение из-за дорожных работ. Об этом рассказали в центре организации дорожного движения столицы в среду, 26 мая.

С 29 мая по 27 июля 2021 года на Бородинском мосту будет занята одна полоса в сторону центра. При этом с 28 июля по 25 августа на мосту будет перекрыто движение по одной полосе в сторону области.

На улице Зорге движение транспорта будет ограничено из-за проведения инженерных работ. Уточняется, что на участке сохранят число полос за счет парковочного пространства, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что движение на участке улицы Врубеля ограничили по 30 июля.

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