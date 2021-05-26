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Координаторы ЦОДД будут курировать движение в каждом районе Москвы
Фото: Максим Аносов / Вечерняя Москва

Координаторы ЦОДД будут курировать движение в каждом районе Москвы

Анастасия Волоснова

Город

Координаторы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) будут отслеживать каждый из районов Москвы отдельно. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов в среду, 26 мая.

Пилотный проект запустили на северо-западе города, где начали работать четыре специалиста. По словам Максима Ликсутова, сотрудники ЦОДД будут курировать по два района.

Ранее в Москве было всего 12 дорожных координаторов ЦОДД, так как в каждом округе работал всего один специалист. Теперь власти решили расширить штат сотрудников.

— Если эксперимент докажет свою эффективность, в остальных районах столицы координаторы тоже появятся. Новые кураторы уже приняли участие в первой онлайн-встрече с жителями и подготовили шесть предложений. Все они будут реализованы, — подчеркнул Ликсутов.

Координаторы ЦОДД следят за организацией дорожного движения, а также прорабатывают поступающие от москвичей жалобы и предложения, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что движение на участке улицы Врубеля ограничили по 30 июля.

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