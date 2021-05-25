Движение восьми электричек Савеловского направления восстановят с 26 мая

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Со среды, 26 мая, будет восстановлено движение ряда дальних пригородных поездов Савеловского направления Московской железной дороги. Об этом во вторник, 25 мая, рассказали в пресс-службе АО «ЦППК».

Как уточняет перевозчик, восстанавливается движение электричек, график которых был ранее скорректирован из-за путевых работ.

Вновь начнут ходить поезда № 6392 Савеловская – Дубна (отправление в 14:31 от станции Савеловская), № 6393 Дубна – Савеловская (отправление в 17:56 от станции Дубна), № 6206 Звенигород – Дубна (отправление в 15:31 от станции Савеловская), № 6395 Дубна – Савеловская (отправление в 18:55 от станции Дубна), № 6372 Савеловская – Талдом (маршрут продлен до Савелова, отправление в 14:51 от станции Савеловская), № 6386 Лобня – Дубна (отправление в 05:26 от станции Лобня), № 6245 Дубна– Голицыно (отправление в 14:57 от станции Дубна) и № 6379 Савелово – Савеловская (отправление в 17:51 от станции Савелово).

При этом в период с 26 по 28 мая, а также 31 мая продолжат курсировать компенсационные автобусы. Проезд в них осуществляется по проездным билетам на пригородные поезда соответствующих маршрутов.

Актуальное расписание и маршруты пригородных поездов и компенсационных автобусов опубликованы на официальном сайте ЦППК.

Ранее сообщалось, что валидаторы заработали еще на 18 станциях Казанского направления МЖД.

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