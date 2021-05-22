Валидаторы заработали еще на 18 станциях Казанского направления МЖД

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Валидаторы установлены еще на 18 остановочных пунктах Казанского направления Московской железной дороги.

Как рассказали в пресс-службе АО «Центральная ППК», валидаторы устанавливают на станциях, где невозможна установка турникетных линий. Устройства позволяют активировать билеты, приобретенные в мобильном приложении.

Пассажиры получили возможность оформлять проездные документы через мобильные приложения на станциях Коренево, Гжель, Родники, Люберцы 2, Овражки, Кузяево, Подосинки, Григорово, Шевлягино, Хрипань, 55-й километр, 41-й километр, 49-й километр, 52-й километр, Донино.

Ожидается, что на станциях Вялки, Анциферово, Игнатьево валидаторы будут введены в эксплуатацию в ближайшее время, сообщается на официальном сайте ЦППК.

Ранее, в апреле, валидаторы заработали на 13 остановках Казанского направления Московской железной дороги: Белозерский, Кратово, Виноградово, Бронницы, Конобеево, Фаустово, Загорново, Совхоз, платформа 42-й километр (Есенинская), Радуга, платформа 63-й километр, Золотово, платформа 84-й километр (Трофимово).

Всего теперь валидаторами на Казанском направлении оборудован 31 остановочный пункт.

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