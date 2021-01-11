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Билеты на электрички ЦППК можно купить в мобильном приложении РЖД
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» 

Билеты на электрички ЦППК можно купить в мобильном приложении РЖД

Виктория Родимкина

Город

Пассажиры поездов всех пригородных направлений столичного региона смогут приобрести билеты в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД» в понедельник, 11 января.

Отмечается, что для покупки билета нужно в приложении выбрать желаемый маршрут и дату поездки. Если на этом маршруте открыта продажа билетов, пассажир сможет выбрать нужный поезд и оплатить билет на него онлайн.

— Билет необходимо активировать на турникете или валидаторе на станции отправления, а находясь в поезде — предъявить контролеру на экране телефона, — говорится в сообщении.

В РЖД напомнили, что приобрести билет на пригородный поезд можно за десять суток до его отправления. Возврату такие билеты не подлежат, передает агентство городских новостей «Москва».

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