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Новые книги появятся в цифровой библиотеке ЦППК с 1 января
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Новые книги появятся в цифровой библиотеке ЦППК с 1 января

Ростислав Зубков

Литература

В мобильной библиотеке ЦППК с Нового года появятся новые книги. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По ее информации, с 1 января 2021 года цифровые полки библиотеки обновятся. Там появятся новые книги о саморазвитии, философии, любви, добре и волшебстве.

В частности, уточняют в ЦППК, горожане смогут прочесть про то, как выстраивать эффективные коммуникации. Также будет доступна книга, в которой мать пятерых детей расскажет, как понять ребенка и себя.

Помимо прочего, в библиотеке появятся не только традиционные книги, но еще и аудиокниги, причем для читателей всех возрастов.

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