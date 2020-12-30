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ЦППК изменит стоимость проезда в Московском регионе со 2 января
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

ЦППК изменит стоимость проезда в Московском регионе со 2 января

Татьяна Плотникова

Транспорт

Пресс-служба АО «Центральная ППК» информирует пассажиров о предстоящем изменении стоимости проезда в поездах компании в столичном регионе.

Это связано с тем, что с января 2021 года в соответствии с решениями субъектов федерации изменены тарифы на пассажирские перевозки в Москве, Московской, Брянской, Курской, Орловской, Рязанской и Смоленской областях.

В Москве и Подмосковье стоимость полного разового билета в пределах столицы составит 40 рублей. Полный разовый билет при межсубъектном следовании на маршрутах Москва – Московская область и по территории Подмосковья обойдется в 26 рублей за одну тарифную зону.

Цена проезда в скорых пригородных поездах от и до станций Александров, Монино, Фрязино, Владимир, Крутое, Ногинск, Малоярославец, Можайск, Голицыно, Звенигород, Ожерелье, Голутвин, Шатура, Шаховская, Серпухов, Дубна, Одинцово также будет скорректирована.

Перевозчик просит учитывать данную информацию при планировании поездок. Информация о тарифах размещена на официальном сайте АО «Центральная ППК».

Ранее сообщалось, что в 2021 году ЦППК запустит 300 автоматов безналичного расчета.

Читайте также: Поезда на МЦД-2 будут ходить по обычному расписанию с 29 по 31 декабря

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