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ЦППК получит первые 300 автоматов безналичного расчета в 2021 году
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

ЦППК получит первые 300 автоматов безналичного расчета в 2021 году

Никита Абрамов

Город

В 2021 году ЦППК закупит 300 автоматов для приобретения билетов за безналичный расчет. Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Дьяконов.

— По нашей статистике, 28 процентов всех билетов в 2019 году были проданы с помощью безналичных способов оплаты. В 2020 году на МЦД 82 процента билетов было продано безналично, — цитирует Дьяконова агентство городских новостей «Москва».

В связи с возросшим спросом на безналичную оплату ЦППК запланировала закупку новых автоматов.

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