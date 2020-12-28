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Поезда на МЦД-2 будут ходить по обычному расписанию с 29 по 31 декабря
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Поезда на МЦД-2 будут ходить по обычному расписанию с 29 по 31 декабря

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Курская Карта всех событий

Поезда на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) между станциями Курская и Дмитровская будут курсировать по обычному расписанию с 29 по 31 декабря. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее москвичам рассказали, как будет работать столичный транспорт в новогодние праздники. В канун Нового года московское метро, МЦК и МЦД будут работать всю ночь. Чтобы не допустить большого скопления пассажиров, в новогоднюю ночь с 31 на 1 января и в рождественскую ночь с 6 на 7 января 2021 года метро, МЦК и МЦД будут работать до самого утра без перерывов. Проезд в канун Нового года будет бесплатным.

Наземный транспорт в новогоднюю ночь также будет работать без перерывов. Москвичам будут доступны 179 регулярных маршрутов, 59 из которых станут круглосуточными, а 100 продолжат работу до 03:30.

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