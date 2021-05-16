Москвичам рассказали о специфике ремонта железнодорожной инфраструктуры

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Ежедневно по московскому железнодорожному узлу ходят тысячи поездов различного назначения. О том, как поддерживается и ремонтируется железнодорожная инфраструктура транспортного узла, рассказали в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Для того чтобы путешествия на поездах и электричках были безопасными, регулярно проводятся ремонтные работы. Их стараются осуществлять так, чтобы это не сказывалось на комфорте пассажиров. При этом планирование ремонта иногда подразумевает совмещение работ на нескольких участках одновременно. Это делается для того, чтобы ремонт не растягивался на длительное время.

Видео: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Более подробно узнать об организации движения поездов, о работах на путях и многом другом можно в подкасте «Про МЦД».

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