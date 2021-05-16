Движение ограничат в Проектируемом проезде № 1585 с 17 мая

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, Открытое шоссе, 4с1 Карта всех событий

С 17 мая по 21 июня будет ограничено движение транспорта в Проектируемом проезде № 1585. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Данные меры связаны с проведением инженерных работ. Движение ограничат в районе дома 4, строение 1 по Открытому шоссе по одной полосе с организацией приоритетного права проезда.

Фото: Telegram/Дептранс

Ранее сообщалось, что схема движения транспорта временно изменится в Центральном административном округе (ЦАО) столицы, а также в Новой Москве.

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