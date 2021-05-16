Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Движение ограничат в Проектируемом проезде № 1585 с 17 мая
Фото: АГН Москва

Движение ограничат в Проектируемом проезде № 1585 с 17 мая

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, Открытое шоссе, 4с1 Карта всех событий

С 17 мая по 21 июня будет ограничено движение транспорта в Проектируемом проезде № 1585. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Данные меры связаны с проведением инженерных работ. Движение ограничат в районе дома 4, строение 1 по Открытому шоссе по одной полосе с организацией приоритетного права проезда.

Движение ограничат в Проектируемом проезде № 1585 с 17 маяФото: Telegram/Дептранс

Ранее сообщалось, что схема движения транспорта временно изменится в Центральном административном округе (ЦАО) столицы, а также в Новой Москве.

Читайте также: Движение на участке Саларьевской улицы в ТиНАО перекроют из-за дорожных работ

транспортМосквадвижение ограничено
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Юбилей Михаила Булгакова: время говорить о любви

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Взять и поделить: как сделать так, чтобы вакцины хватило всем

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Работа для молодежи: нужно дать подросткам шанс

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Все мнения
О проекте