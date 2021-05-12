Движение на участке Саларьевской улицы перекроют из-за дорожных работ

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Россия, Москва, поселение Московский, Саларьевская улица, 11 Карта всех событий

В ночное время с 18 по 20 мая будет перекрыто движение на участке улицы Саларьевской в ТиНАО. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Данные меры связаны с проведением дорожных работ. С 18 по 20 мая с 01:30 до 05:30 будет полностью перекрыт участок улицы Саларьевской от дома 11 до Проектируемого проезда №7029.

Также с 21 по 28 мая в круглосуточном режиме будет ограничено движение по одной полосе в районе автобусной остановки «Деревня Картмазово — Московская улица», сообщает агентство городских новостей «Москва».

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