Движение на нескольких улицах Москвы частично перекроют из-за дорожных работ

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Россия, Москва, Бусиновский проезд Карта всех событий

На нескольких улицах столицы с 12 мая частично ограничат движение из-за дорожных работ. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Несколько участков перекроют на территории Северного административного округа города. Речь идет о съездах с внешней и внутренней сторон МКАД на Бусиновский проезд в сторону центра. На первом отрезке движение ограничат в период с 12 по 15 мая с 1:30 до 5:30, а на втором — с 23 по 31 мая с 1:30 до 5:30 часов.

Из-за дорожных работ на улице Дубовой Рощи ограничение на проезд будет действовать круглосуточно. С 12 мая по 6 июля планируют ремонтировать участок от дома 21, строение 10 до дома 21 по улице Академика Королева.

Кроме того, с 6 по 21 июля закроют движение на отрезке от улицы Дубовой Рощи, 21, до улицы Академика Королева, 19. А с 21 июля по 16 сентября нельзя будет проехать от дома на Дубовой Рощи, 19 до здания, расположенного по адресу Академика Королева, 19, строение 1.

С 16 сентября по 15 ноября ограничения затронут участок от улицы Дубовой Рощи, 19 до улицы Академика Королева, 25, корпус 1, строение 1. А с 15 ноября по 20 декабря закроют проезд в районе улицы Дубовой Рощи, 25, корпус 1, строение 1.

В Юго-Западном административном округе с 12 мая по 30 июня перекроют движение по улице Обручева в районе дома 11, а также по улице Новаторов от дома 44 до дома 38, корпус 1. Также ограничения будут действовать по улице Эльдара Рязанова, 36, корпус 3 с 12 мая по 31 июля.

Ранее альтернативные маршруты разработали для москвичей на время закрытия участка линии метро.

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