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Более 25 километров дорог отремонтируют в городском округе Мытищи
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Более 25 километров дорог отремонтируют в городском округе Мытищи

Кирилл Николаев

Транспорт

Более 25 километров дорог будет отремонтировано в городском округе Мытищи до конца текущего года. Об этом во вторник, 11 мая, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Отмечается, что в 2021 году специалисты обновят покрытие на 40 участках дорог. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» пройдет ремонт четырех региональных дорог длиной 9,5 километра.

В настоящее время завершена укладка покрытия на развязке Осташковского шоссе у Федерального военного мемориального кладбища Министерства обороны Российской Федерации. Также рабочие заменили покрытие на участке Клязьминского переулка в деревне Пирогово, в проезде 6 в деревне Сорокино, в Линейном переулке, на улице Шишкина и в Школьном переулке, сообщает на официальном сайте ведомства.

Читайте также: Около 80 километров КАД отремонтируют весной и летом 2021 года

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