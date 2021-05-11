Альтернативные маршруты разработали для москвичей на время закрытия участка линии метро

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Для пассажиров разработали альтернативные маршруты на время закрытия участка «Дубровка» — «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии метро.

Отмечается, что теперь с 05:15 до 02:00 в Москве ходят автобусы особо большой вместимости.

Главный компенсационный маршрут для горожан, чей путь лежал через «Волжскую», — маршрут КМ1. Автобус КМ2 проезжает через станцию Люблино МЦД-2, метро «Печатники» и «Кожуховская» до «Дубровки». Автобус КМ3 ходит только по будням — от «Печатников» до «Дубровки», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Напомним, движение поездов от станции «Дубровка» до станции «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии московского метро приостановили с 1 по 23 мая 2021 года. Поезда не останавливаются на участке салатовой ветки из-за прокладки тоннеля Большой кольцевой линии метро.

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