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Альтернативные маршруты разработали для москвичей на время закрытия участка линии метро
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Альтернативные маршруты разработали для москвичей на время закрытия участка линии метро

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, метро Печатники Карта всех событий

Для пассажиров разработали альтернативные маршруты на время закрытия участка «Дубровка» — «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии метро.

Отмечается, что теперь с 05:15 до 02:00 в Москве ходят автобусы особо большой вместимости.

Главный компенсационный маршрут для горожан, чей путь лежал через «Волжскую», — маршрут КМ1. Автобус КМ2 проезжает через станцию Люблино МЦД-2, метро «Печатники» и «Кожуховская» до «Дубровки». Автобус КМ3 ходит только по будням — от «Печатников» до «Дубровки», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Напомним, движение поездов от станции «Дубровка» до станции «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии московского метро приостановили с 1 по 23 мая 2021 года. Поезда не останавливаются на участке салатовой ветки из-за прокладки тоннеля Большой кольцевой линии метро.

Читайте также: Работа двух линий московского метро изменится с 11 мая

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