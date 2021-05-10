Работа двух линий московского метро изменится с 11 мая

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Некрасовская линия, метро Косино Карта всех событий

С 11 по 21 мая изменится схема движения на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях Московского метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Отмечается, что по рабочим дням до 10:00 поезда в сторону центра будут проезжать без остановки станцию «Косино» Некрасовской линии. Кроме того, на Таганско-Краснопресненской линии в рабочие дни в утренние часы будут увеличены интервалы движения от «Котельников» до «Выхино». Эти меры необходимы для недопущения критической нагрузки на транспорт из-за закрытия участка «Дубровка» — «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что для прокладки тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) с 1 по 23 мая закрыт участок между станциями «Дубровка» — «Волжская». Для удобства москвичей на время закрытия участка метро были запущены компенсационные автобусы.

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