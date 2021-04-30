Участок Люблинско-Дмитровской линии столичного метро закроют с 1 по 23 мая

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, метро Дубровка Карта всех событий

Для прокладки тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) с 1 по 23 мая закроют участок между станциями «Дубровка» — «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии столичного метро. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 30 апреля.

— Чтобы удобнее добраться до нужного места, пользуйтесь альтернативными маршрутами: соседними линиями метро и МЦК, а также МЦД (перед поездкой сверяйтесь с расписанием), — рассказали в ведомстве.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Кроме того, будут запущены три бесплатных автобуса: КМ1 — от «Волжской» до «Текстильщиков», КМ2 — от «Волжской» до «Дубровки», а также КМ3 (по будням) — от «Печатников» через «Кожуховскую» до «Дубровки», отмечается в Telegram-канале департамента.

Ранее сообщалось о том, что новый ТПУ построят на базе будущей станции «6-я Радиальная улица» в столице.

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