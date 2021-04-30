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Санитарные мероприятия в метро Москвы будут проводить в течение года
Фото: twitter.com / Официальный аккаунт Сергея Собянина

Санитарные мероприятия в метро Москвы будут проводить в течение года

Юлия Павлушова

Город

Санитарные мероприятия в столичном метрополитене в связи с пандемией будут проводить в течение нынешнего года. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщил заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в подземке продолжают проводить усиленную уборку и дезинфекцию поверхностей.

— Мы будем продолжать на всем транспортном комплексе Москвы тот набор мероприятий, которые нам рекомендовали санитарные врачи. Все то, что мы сделали в прошлом году, будем поддерживать в полном объеме и в этом году, — цитирует Максима Ликсутова Интерфакс.

Ранее сообщалось, что пассажиры столичного метро воспользовались санитайзерами более 400 миллионов раз.

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МетроМаксим Ликсутовдезинфекция
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