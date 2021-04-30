Поезд с историями столичных врачей запустили в метро Москвы

Фото: Оперштаб

На Арбатско-Покровской линии московского метро начал ходить поезд, посвященный медикам и их борьбе с коронавирусом. Об этом рассказал заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов во время церемонии запуска.

Внутри поезда представлены 22 истории московских медиков. Дизайн вагонов выполнен в нежно-голубых тонах. Ранее оформление поезда выбирали москвичи через голосование в проекте «Активный гражданин».

— У нас знаменательный день для всего транспортного комплекса: мы запускаем, наверное, один из самых любимых своих поездов — это поезд, посвященный медикам Москвы, да и не только Москвы, — отметил Максим Ликсутов.

В свою очередь заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что москвичи и столичные власти должны поддерживать медиков и отдавать им дань уважения за их борьбу с коронавирусом.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

— Я рада, что сегодня мы имеем возможность отдать дань уважения медицинским работникам. Что с сегодняшнего дня в Москве будет ходить поезд, в котором есть «живые», реальные истории, воспоминания московских медиков, — приводит Интерфакс слова Анастасии Раковой.

Ранее сообщалось, что проезд в московском метро оплатили банковскими картами рекордное количество раз.

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