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Новый ТПУ построят на базе будущей станции «6-я Радиальная улица» в столице
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Новый ТПУ построят на базе будущей станции «6-я Радиальная улица» в столице

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, 6-я Радиальная улица Карта всех событий

Новый транспортно-пересадочный узел собираются возвести на базе станции «6-я Радиальная улица» Бирюлевской линии столичного метро. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Площадь будущего узла составит 75 тысяч квадратных метров. Здесь разместят перроны, подземные пешеходные переходы, совмещенные с проектируемой станцией метро. Улицу 9-я Радиальная реконструируют, здесь же организуют новые маршруты общественного транспорта.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, подготовка проекта планировки пересадочного узла уже началась.

Ранее сообщалось, что санитарные мероприятия в метро Москвы будут проводить в течение года.

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