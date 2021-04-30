Новый ТПУ построят на базе будущей станции «6-я Радиальная улица» в столице

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, 6-я Радиальная улица Карта всех событий

Новый транспортно-пересадочный узел собираются возвести на базе станции «6-я Радиальная улица» Бирюлевской линии столичного метро. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Площадь будущего узла составит 75 тысяч квадратных метров. Здесь разместят перроны, подземные пешеходные переходы, совмещенные с проектируемой станцией метро. Улицу 9-я Радиальная реконструируют, здесь же организуют новые маршруты общественного транспорта.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, подготовка проекта планировки пересадочного узла уже началась.

Ранее сообщалось, что санитарные мероприятия в метро Москвы будут проводить в течение года.

Читайте также: Поезд с историями столичных врачей запустили в метро Москвы