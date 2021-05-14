Схема движения транспорта временно изменится в двух районах Москвы
В Центральном административном округе столицы, а также в Новой Москве временно изменится схема движения транспорта. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщили на официальном сайте мэра столицы.
Изменения начнут действовать с 17 мая, они связаны с проведением строительных и дорожных работ. Так, на участке Киевского шоссе на пересечении с проектируемым проездом № 7029 будет ограничено движение по одной полосе. Ограничение продлится до 10 июля.
До 12 августа ограничат движение на одной из полос Щетининского переулка — от дома 56, строение 6, до дома 50, строение 1, на Большой Ордынке.
Рекомендуется учитывать указанные выше изменения при планировании своих маршрутов.
Ранее москвичей предупредили об изменении ряда автобусных маршрутов.
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