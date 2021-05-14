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Москвичей предупредили об изменении ряда автобусных маршрутов
Фото: АГН Москва

Москвичей предупредили об изменении ряда автобусных маршрутов

Татьяна Плотникова

Транспорт
Россия, Москва, Филёвская линия, метро Филёвский парк Карта всех событий

В Москве будут изменены маршруты автобусов № 166 и т66, рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

С 23:00 пятницы, 14 мая, до окончания строительных работ 15 мая на улице Большая Грузинская автобусы маршрута 66 будут следовать от станции метро «Филевский парк» до станции метро «Краснопресненская», №116 — от остановки «Фили» до станции метро «Краснопресненская».

Автобус №т66 обычно следует от станции метро «Филевский парк» до Тишинской площади, а автобус №116 — от остановки «Фили» до Белорусского вокзала, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что более 600 тысяч поездок оплатили картами «Тройка» с февраля.

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