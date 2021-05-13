Более 600 тысяч поездок в автобусах Подмосковья оплатили картами «Тройка» с февраля

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Более 600 тысяч поездок оплатили с февраля этого года в автобусах Подмосковья картами «Тройка». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры в четверг, 13 мая.

Отмечается, что чаще всего проезд «Тройкой» оплачивали в Подольске — 47 тысяч раз, Королеве — 45,4 тысячи, а также в Красногорске — 45,4 тысячи.

«Тройку» принимают в 2,6 тысячи автобусов. Возможность оплатить ею проезд в автобусах Подмосковья появилась в феврале, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее москвичам рассказали, как легко перенести деньги на новую карту «Тройка».

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