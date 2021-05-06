Москвичам рассказали, как легко перенести деньги на новую карту «Тройка»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Перенести деньги на новую карту «Тройка» поможет приложение «Метро Москвы». Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 6 мая.

— В жизни бывает всякое — позаботьтесь о себе заранее и зарегистрируйте карту в личном кабинете (приложения — прим. «ВМ») сразу после ее покупки, — посоветовали в ведомстве.

Кроме того, приложение позволит пополнять баланс «Тройки», покупать любые билеты, а также подключить автоплатеж, отмечается в Telegram-канале департамента.

Ранее сообщалось о том, что «Тройки» с символикой Московского цирка появились в кассах столичного метро.

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