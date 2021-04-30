Карты «Тройка» с символикой Московского цирка появились в кассах столичного метро

Фото: Telegram/ Дептранс Москвы

В честь 50-летия Московского государственного цирка в кассах столичного метро появились тематические карты «Тройка». Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 30 апреля.

— Ищите цирковые «Тройки» в кассах внутри Кольцевой линии и на станции «Университет». Тираж — десять тысяч экземпляров, — рассказали в ведомстве.

Московский цирк — самый большой в Европе, напомнили в Telegram-канале департамента.

Ранее сообщалось о том, что бесплатное время велопроката в Москве увеличат до одного часа 1 и 9 мая.

Читайте также: Москва получит 400 новых электробусов в 2021 году