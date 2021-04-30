Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Карты «Тройка» с символикой Московского цирка появились в кассах столичного метро
Фото: Telegram/ Дептранс Москвы

Карты «Тройка» с символикой Московского цирка появились в кассах столичного метро

Иван Юминов

Город

В честь 50-летия Московского государственного цирка в кассах столичного метро появились тематические карты «Тройка». Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 30 апреля.

— Ищите цирковые «Тройки» в кассах внутри Кольцевой линии и на станции «Университет». Тираж — десять тысяч экземпляров, — рассказали в ведомстве.

Московский цирк — самый большой в Европе, напомнили в Telegram-канале департамента.

Ранее сообщалось о том, что бесплатное время велопроката в Москве увеличат до одного часа 1 и 9 мая.

Читайте также: Москва получит 400 новых электробусов в 2021 году

департамент транспорта столицыБольшой Московский цирктематические карты «Тройка»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Все мнения
О проекте