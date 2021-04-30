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Бесплатное время велопроката в Москве увеличат до одного часа 1 и 9 мая
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Бесплатное время велопроката в Москве увеличат до одного часа 1 и 9 мая

Иван Юминов

Город

Бесплатное время велопроката в Москве 1 и 9 мая увеличат с 30 до 60 минут. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 30 апреля.

— А стоимость суточного доступа составит всего пять рублей, — приводит слова руководителя ведомства Максима Ликсутова Telegram-канал департамента.

Ранее сообщалось о том, что велопрокат впервые заработает в нескольких районах Москвы.

Читайте также: Сергей Собянин: Москвичи совершили 35 тысяч поездок за первые дни работы велопроката

велопрокатМаксим Ликсутовмайские праздники
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