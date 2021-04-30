Бесплатное время велопроката в Москве увеличат до одного часа 1 и 9 мая
Бесплатное время велопроката в Москве 1 и 9 мая увеличат с 30 до 60 минут. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 30 апреля.
— А стоимость суточного доступа составит всего пять рублей, — приводит слова руководителя ведомства Максима Ликсутова Telegram-канал департамента.
Ранее сообщалось о том, что велопрокат впервые заработает в нескольких районах Москвы.
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