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Велопрокат впервые заработает в нескольких районах Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Велопрокат впервые заработает в нескольких районах Москвы

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Восточный административный округ, район Измайлово Карта всех событий

В этом сезоне велопрокат заработает еще в нескольких новых районах столицы. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Речь идет о районах Измайлово, Перово, Кузьминки и Текстильщики. В Зеленограде велопрокат заработает во вторник, 13 апреля. Всего в этом году здесь появятся шесть станций и 60 велосипедов.

Также в мае в Москве заработает мобильная бригада «Велобайка». Ежедневно специалисты будут осматривать станции, велосипеды и устранять поломки. По выходным рядом с городскими парками будут работать профессиональные веломеханики. Они помогут подкачать колеса или устранить мелкую поломку.

По словам руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, с начала работы велопроката москвичи уже приобрели более 27 тысяч абонементов и совершили 70 тысяч поездок. Велосипед становится одним из главных городских видов транспорта.

— В этом году в разных районах Москвы мы установим 67 новых станций, появится на 1000 больше новых велосипедов, в том числе 500 электрических, — отметил Максим Ликсутов.

Ранее москвичам напомнили о правилах безопасности при езде на велосипеде.

Читайте также: Дептранс рассказал о правилах дорожного движения для самокатов

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